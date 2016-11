Im ZDF lädt Beatrice Egli zu einem "Herbsttag in Wien"

Beatrice Egli lädt wieder zu einem "Herbsttag in Wien" ein und damit zugleich zur bereits vierten Folge der ZDF-Show aus Österreich. Mit dabei sind erneut zahlreiche prominente Gäste.



"Beatrice Egli - Ein Herbsttag in Wien" kündigt bereits an, wohin es die Schweizer Schlagersängerin verschlägt. Am Sonntag, strahlt das ZDF die nunmehr vierte Folge der Show mit Beatrice Egli aus und entführt damit in die österreichische Hauptstadt. Dort nimmt sie gemeinsam mit ihren prominenten Gästen die weltberühmte Sachertorte, süße Leckereien und das Wiener Schnitzel genauer unter die Lupe.