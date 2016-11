Im ZDF startet dritte Staffel von "Bettys Diagnose"

Die Krankenhaus-Serie "Bettys Diagnose" erzählt aus dem bunten Leben einer Krankenschwester und dem stressigen Alltag in der Klinik. In Staffel drei knistert es immer heftiger zwischen Betty und Dr. Behring.



Das ZDF bringt zum neuen Jahr die dritte Staffel der Krankenhausserie "Bettys Diagnose" ins Programm. Im Mittelpunkt der Serie steht der Alltag von Krankenschwester Betty zwischen privaten Turbulenzen, entspanntem Girls-Talk im Schwesternzimmer und knallhartem Klinik-Alltag.