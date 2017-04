Im brisanten Dortmunder "Tatort" zeiht ein "Sturm" auf

Das lange Hin und Her um die Folge "Sturm" der Dortmunder "Tatort"-Ermittler hat ein Ende. Der neue Fall von Kommissar Faber nimmt sich des Themas "Terror in Deutschland" in drastischen Bildern an und ist nichts für schwache Nerven.

Zwei Polizisten wurden erschossen, mitten in Dortmund. Die Kommissare Faber (Jörg Hartmann, 2.v.r.) und Bönisch (Anna Schudt, r) werden nachts zum Tatort gerufen. Bild: © WDR/Frank Dicks

Tote, Verletzte und eine explodierende Autobombe: Am Neujahrstag wollte die ARD den Zuschauern den schockierenden Dortmund-Tatort "Sturm" nicht antun. Zu nah war das Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt vom 19. Dezember am Sendetermin gelegen. Am Ostermontag (20.15 Uhr) sendet das Erste nun den Krimi um gewalttätige Islamisten.



"Mit der Verschiebung um nunmehr dreieinhalb Monate auf den 17. April wollte Das Erste vor allem Rücksicht auf die Opfer, ihre Angehörigen, Betroffenen und das Empfinden der Zuschauer nehmen", sagte ARD-Sprecher Lars Jacob im Rückblick. Die Szenen am Ende der Folge hätten Erinnerungen an den Terroranschlag wecken können. 2015 hatte die ARD wegen der Terroranschläge in Paris bereits einen Til-Schweiger-"Tatort" verschoben.