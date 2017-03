Imago TV expandiert nach München

Die Poduktionsfirma Imago TV eröffnet neben seinem Stammsitz in Berlin ein Büro in München. Dazu holt sie sich Verstärkung und Expertise mit ins Boot.



Das Berliner Unternehmen Imago TV produziert sender-unabhängig Fernsehsendungen unter anderem für Sat.1 und RTL. Nun baut die Firma ein neues Büro in München auf. Federführend dabei mitwirken wird Iris Mayerhofer.