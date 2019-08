Immer mehr Fans verfolgen Bundesliga auf mobilen Endgeräten

Gerade jüngere Zuschauer greifen immer mehr auf Smartphones zurück - das klassische TV-Gerät nutzt mittlerweile nur noch weniger als die Hälfte des Publikums. Die Verwendung von Geräten mit Internetzugang birgt neben vielen Möglichkeiten allerdings auch Risiken.



Zwar bleibt das Fernsehgerät mit 47,9 Prozent der Nutzer immer noch unangefochtener Spitzenreiter in der Auswahl – mit 25,6 Prozent der Zuschauer wächst die Anzahl derer, die auf ein smartes TV-Gerät umgestiegen sind, allerdings weiter stetig.