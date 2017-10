Immer mehr jüngere Nutzer bezahlen für Netflix und Co.

Die Nutzer, die für Video-on-Demand (VoD) bezahlen, wuchs auch im 2. Quartal 2017. 44 Prozent der 14- bis 49-Jährigen gaben an, dass sie zumindest Pay-VoD selten nutzen.



Dies wurde im "View Time Report" der Seven-One Media veröffentlicht. Die Angebote von Netflix und Amazon werden immer mehr genutzt. Dabei können sie vom sogenannten Binge Watching profitieren, das vor allem bei den jungen Zuschauern beliebt ist. Unter Bing Watching versteht man das Schauen von mehreren Folgen einer Fernsehserie am Stück. Im Jahr 2015 erklärte das Collins English Dictionary Binge Watching zum Wort des Jahres