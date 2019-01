Immer noch der Alte: Das Sandmännchen wird 60 Jahre alt

"Unser Sandmännchen", Deutschlands beliebteste Kinderfernsehfigur, feiert am 22. November 2019 seinen 60. Geburtstag. Das Jubiläumsjahr hält einiges bereit für die Jüngsten.



Millionen von Kindern schickt der Sandmann seit 60 Jahren ins Bett. Beim Guten-Abend-Gruß begleiten ihn Moppi und Schnattchen, Plumps oder Piggeldi und Frederick. Am 22. November 2019 wird der Sandmann nun 60 Jahre alt.