Immer noch freie Werbeplätze im WM-Programm

Kurz vor dem Anpfiff für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland sind bei ARD und ZDF noch Werbeplätze zu haben.



Das Interesse werbetreibender Unternehmen an den Spielen der Fußball-WM mit deutscher Beteiligung ist höher als vor vier Jahren. Der Grund dafür könnten die Übertragungszeiten sein. So war bei der Weltmeisterschaft in Brasilien der Anstoß nie vor 18 Uhr. Dennoch gibt es wohl noch frei Plätze.