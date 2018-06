Immer noch "mächtig gewaltig" - Die Olsenbande wird 50

In der DDR war die Olsenbande Kult. Vor 50 Jahren lief der erste Film mit dem dänischen Gaunertrio. Vieles bleibt bis heute im Ohr. Der berühmteste Satz allerdings kommt im Original gar nicht vor.



Egon hat stets einen "genialen Plan" - und landet am Ende doch im Knast. Eigentlich sind die Geschichten der dänischen Olsenbande schnell erzählt. Doch genau das - gepaart mit pfiffigen Ideen und schrägem Witz - macht sie zum Kult, auch 50 Jahre nach dem ersten Film. Für die Dänen sei die Olsenbande eine Herzenssache, meint Benny-Darsteller Morten Grunwald. Deutschland dagegen ist gespalten: Im Westen floppte das tollpatschige Gaunertrio - in der DDR war es ein Straßenfeger. Ende Juni strahlt das RBB Fernsehen zum Jubiläum 11 der 14 Krimikomödien erneut aus.