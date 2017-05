Immer weniger Filmklassiker im deutschen Fernsehen

Filmklassiker mit Stars wie Humphrey Bogart oder Cary Grant sind im deutschen Fernsehen immer seltener zu sehen.



Der Anteil an Hollywood-Klassikern mit Produktionsjahr 1960 oder früher sei etwa in den ARD-Programmen in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen, berichtet die Fernsehzeitschrift "TV Spielfilm" (Ausgabe 11/2017). Die absolute Zahl sank demnach von 122 im Jahr 2000 auf 7 im Jahr 2016. Im ZDF ging sie im gleichen Zeitraum von 37 auf 10 zurück, in den dritten Programmen von 633 auf 15, wie das Magazin auflistet.