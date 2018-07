Immer wieder die üblichen Verdächtigen - Talkshows in der Kritik

Talksendungen sind regelmäßig in der Kritik, manchmal zurecht, manchmal nicht. Für den Medienwissenschaftler Bernd Gäbler sind sie ein ritualisierter Schlagabtausch der üblichen Verdächtigen.



Bei Talksendungen gehen die Diskussionen oft hinterher erst richtig los. Kritik gab es zuletzt unter anderem daran, wie dort polarisierende Themen besprochen werden. "Ein Titel wie: "Flüchtlingskrise - mehr Kriminalität in unseren Städten?" stellt eben einen Zusammenhang her. Niemand denkt das Fragezeichen mit", kritisiert der Medienwissenschaftler und frühere Geschäftsführer des Adolf-Grimme-Instituts Bernd Gäbler im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Darum wäre eine Talkshow zum Thema: "Flüchtlingskrise - warum lassen uns die Toten im Mittelmeer eigentlich so kalt?" bald mal wieder angemessen."