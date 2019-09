Immer wieder tauchen im "Tatort" dieselben Gesichter auf

Häh? Zuschauer von Deutschlands beliebtester Krimireihe reiben sich die Augen. Auch jenseits der wiederkehrenden Kommissare treten beim "Tatort" oft dieselben Schauspieler auf. Mörderbesetzung?



Schon wieder die? Katharina Marie Schubert war am Sonntagabend zum dritten Mal innerhalb von vier Monaten im "Tatort" zu sehen. Die 42-Jährige spielte diesmal in Weimar die Mörderin, erst vor drei Wochen war sie im Frankfurter Krimi "Falscher Hase" die Täterin und im Mai sehr eindrucksvoll als Pflegerin im Stuttgarter Krimi "Anne und der Tod" zu sehen. Es ist nicht das erste Mal, dass dieselbe Schauspielerin oder derselbe Schauspieler gehäuft in Episodenrollen besetzt wird - manchmal ist es arg nah beieinander.



Besonders extrem war es dieses Jahr mit Peter Trabner (dazu später mehr), 2012 mit Ole Puppe, 2006 mit Annett Renneberg oder im Jahr 2000 mit Rolf Illig, die alle jeweils sogar an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen mitspielten.