Immmr: Kann die Telekom gegen Whatsapp und Co. bestehen?

Der stark umkämpfte Messenger-Markt bekommt Zuwachs: Auch die Telekom startet ihren eigenen Textnachrichtendienst und will mit "Immmr" der internationalen Konkurrenz den Kampf ansagen. Erste Tests finden in der Slowakei statt.



Trotz aller Diskussionen um den Datenschutz sind vor allem Whatsapp oder der Facebook Messenger in Sachen Textnachrichten führend. Dennoch versuchen immer wieder Anbieter, diesem Markt etwas neues hinzuzufügen. So will Disney mit einem speziell an Kinder gerichteten Dienst punkten. Und auch die Telekom will den US-Größen den Kampf ansagen. Weshalb nach einem Bericht von "Capital" nun der eigene Messenger-Dienst "Immmr" seine Feuerprobe bestehen soll - zunächst in der Slowakei.