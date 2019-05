Impro-Tatort im Kasten: Premiere an Neujahr 2020

Ohne die Profile der anderen Darsteller zu kennen, improvisierten die Akteure der Tatorte aus Münster und Dortmund zwei Tage lang auf Basis ihrer Rollenprofile. Entstanden ist ein Tatort-Krimi ohne Vorab-Drehbuch.



Diese "Tatort"-Ermittler arbeiteten bislang noch nie zusammen: Unter der Regie von Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte, dem Spezialisten für Drehs ohne festes Drehbuch, kamen am 9. und 10. Mai in Siegburg die Schauspieler Anna Schudt, Jörg Hartmann (beide "Tatort" Dortmund), Friederike Kempter ("Tatort" Münster) sowie Ben Becker, Charly Hübner, Bjarne Mädel, Friedrich Mücke, Nicholas Ofczareck, Jörg Ratjen und Elena Uhlig für die Dreharbeiten zum Improvisations-Tatort zusammen.



Nur folgender Plot war vorgegeben: Den bisherigen Soko-Teams ist es nicht gelungen, bei einem aktuellen Fall die Täter dingfest zu machen. Deshalb wird ein High-Performance-Team der sieben besten NRW-Kommissare in einem Tagungshotel nahe Köln zusammenkommen, um sich auf den Fall einzuschwören. Ihr Auftrag: Als schlagkräftiges Team sollen sie eine beängstigende Mordserie beenden, der bereits vier Polizeibeamte zum Opfer fielen. Zur Seite steht ihnen hierfür ein international renommiertes Coaching-Team von "Crisis Performance Consult" (Charly Hübner, Bjarne Mädel), das in Krisensituationen Top-Teams zusammenstellt.