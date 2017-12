In Belgien starten deutsche DAB Plus-Sender

Im Norden unseres Nachbarlandes wurde ein DAB Plus-Bouquet mit deutschen Programmen gestartet.



Seit gestern können in Belgien diverse deutschsprachige Radioprogramme über DAB Plus empfangen werden. So nahmen im ostbelgischen Eupen BRF1, BRF2, 100'5 - das Hitradio, Radio Contact und Radio 700 im Kanal 8A ihren Testbetrieb auf.