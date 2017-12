Der Bayerische Rundfunk (BR) gibt den Startschuss für DAB Plus-Programm in Dingolfing. Es wird der 49. DAB-Plus-Standort in Bayern sein.



In Dingolfing geht das BR-Programmangebot via DAB Plus on air. Die Sendeanstalt kündigte diesen Schritt für den 20. Dezember an. Mit der zusätzlichen DAB-Plus-Anlage in Niederbayern zählt das Bundesland im Sendernetz (Kanal 11D) dann insgesamt 49 Standorte.