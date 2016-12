In Erinnerung an Tamme: Kabel Eins zeigt sechsteilige Doku

Im Oktober verstarb überraschend der Tierchiropraktiker Tamme Hanken. Um an ihn zu erinnern, sendet Kabel Eins die sechsteilige Doku-Reihe "Neues vom Hankenhof - Tamme forever".



Kabel Eins zeigt die Doku-Reihe "Neues vom Hankenhof - Tamme forever". Der Sender will damit an den im Oktober diesen Jahres verstorbenen Fernseh-Tierchiropraktiker Tamme Hanken erinnern. Hanken wurde vor allem für seine Rolle als Tierflüsterer und XXL-Ostfriese bekannt.