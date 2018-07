In Frankreich eröffnet erstes "4DX with ScreenX"-Kino

In Paris öffnet das 4D-Unternehmen CJ 4DPLEX heute die Tore des ersten "4DX with ScreenX"-Theaters in Europa. Zum Auftakt wird ein Marvel-Film gezeigt.



"Ant-Man and The Wasp" ist der erste Streifen, der in dem neuen "4DX with ScreenX"-Theater in Paris gezeigt wird. Das erste europäische Kinosaal seiner Art feiert heute mit dem Marvel-Film Premiere.