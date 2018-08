In Langzeitdoku betrachtet ZDF das Dorfsterben Deutschlands

In der "37°"-Dokumentation "Hier ist noch lange nicht Schluss - Der Kampf gegen das Dorfsterben" sehen ZDF-Zuschauer, was Menschen gegen das Sterben ihrer Heimat unternehmen.



Am Dienstag (7. August) ist im ZDF der "37°"-Beitrag zu sehen. In dieser Ausgabe geht es für die Reporter aufs Land. Dort entstand die Langzeitdokumentation "Hier ist noch lange nicht Schluss - Der Kampf gegen das Dorfsterben".