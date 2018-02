In Österreich: Servus TV zeigt deutsche Bundesligaspiele von Sky

Servus TV überträgt jedes dritte Topspiel der Rückrunde der deutschen Bundesliga. Mit in dem Paket von Sky enthalten sind unter anderem die Bayern, der BVB und RB Leipzig.



Sky Österreich und ServusTV lassen den Ball für die österreichischen Fans der Deutschen Fußball Bundesliga gemeinsam rollen: Die Partnerschaft zwischen dem Pay TV Anbieter und dem Salzburger Free TV Sender umfasst in der aktuellen Saison sechs Spitzenspiele der Bundesliga Rückrunde, die live bei Servus TV Österreich zu sehen sein werden.