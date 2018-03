In Russland verboten: Wahnsinn regiert in "The Death of Stalin"

Nach dem Tod von Stalin beginnt ein Hauen und Stechen um die Nachfolge. In dieser gnadenlosen Satire verschränken sich Grauen und Komik. Die hochkarätigen Schauspieler sind in Topform.



Nach dem Tod von Stalin beginnt ein Hauen und Stechen um die Nachfolge. In dieser gnadenlosen Satire verschränken sich Grauen und Komik. Die hochkarätigen Schauspieler sind in Topform.