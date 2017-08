In Trumps Welt und "House of Cards" - ein Vergleich

Trump hier, "House of Cards" dort. Ist das überhaupt zu vergleichen? Ist die Wirklichkeit des US-Präsidenten nicht zu scharfkantig für die Serie? Und wenn man es täte, was käme dabei heraus?



"House of Cards" ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Polit-Serien im Fernsehen überhaupt. Es ist oft gesagt worden, dass die Ära Donald Trump so unwirklich und überzeichnet wirke, dass sie die Fiktion lange überholt habe. Stimmt das?



Die Netflix-Produktion - in Deutschland auf Sky und ProSieben Maxx ausgestrahlt - dreht sich nun bereits in der fünften Staffel um politische Intrigen und den eiskalten Aufstieg des Ehepaars Frank und Claire Underwood bis ins Weiße Haus. Mit Donald und Melania Trump, vor allem aber mit der politischen Realität, gibt es zwar Ähnlichkeiten und Überlappungen, die Serie saugt reichlich Stoff aus dem echten Leben. Aber große Unterschiede überwiegen.



Sie fangen damit an, dass Underwood viel besser angezogen ist als Trump. Er weiß sowohl im rechten Moment sein Jackett zu schließen als auch seine Krawatte so zu binden, dass sie auf Höhe der Gürtelmitte endet und nicht letztlich auf die Knie zeigt.



Dann wäre da natürlich Claire Underwood (Robin Wright): Kalt wie ein Husky, strategisch wie eine Schachmeisterin, politisch abgebrüht und vollkommen rücksichtlos - alles nichts, was man First Lady Melania Trump zuschreiben könnte. Der Zustand der Trump-Ehe sei einmal dahingestellt, Claire ist ihrem Frank jedenfalls Partnerin, Beraterin und Gegnerin. Jetzt auch mit Liebhaber.