"In aller Freundschaft": 160.000 Zuschauer reichen zum Sieg

Die TV-Quoten gestern Abend waren spannend. Die ARD lag mit "In aller Freundschaft" knapp vor dem ZDF.



ARD und ZDF haben sich am Freitagabend ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die besten Einschaltquoten geliefert. Am Ende hatte das Erste mit "In aller Freundschaft - Zwei Herzen" die Nase vorn: 4,54 Millionen Zuschauer schalteten den Jubiläumsfilm ein, mit dem Deutschlands langlebigste Krankenhausserie ihren 20. Geburtstag feierte. Das brachte einen Marktanteil von 15,4 Prozent.