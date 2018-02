"In aller Freundschaft": 90 Minuten Thailand zum 20. Geburtstag

Am 26. Oktober 1998 ging es los mit den Geschichten aus der Leipziger Sachsenklinik: Ende des Jahres wird die ARD-Dauerserie "In aller Freundschaft" das 20-jährige Jubiläum mit einer Spezialfolge feiern. Die Dreharbeiten dazu laufen gerade.



Aus gegebenem Anlass produziert das Team von "In aller Freundschaft" um die Darsteller Thomas Rühmann, Alexa Maria Surholt und Jascha Rust derzeit in Thailand einen 90-Minuten-Film - den dritten in der Geschichten der Serie. Die Krankenhausserie wird diese Jahr nämlich 20.