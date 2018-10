"In aller Freundschaft" feiert 20-jähriges TV-Jubiläum

Für ausgewählte Fans der beliebtesten deutschen Krankenhaus-Serie wird zu deren Jubiläum ein kleiner Traum wahr: Die Pforten der "Sachsenklinik" werden exklusiv für die Gewinner einer Ticketverlosung geöffnet und damit Blicke hinter die Kulissen der erfolgreichen Serie gewährt.



Seit dem 26. Oktober 1998 ist die Krankenhaus-Serie "In aller Freundschaft" beim MDR im Programm - und der Erfolg bleibt dem Format durchaus treu. Deshalb wird auch der 20. Jahrestag der Erstausstrahlung mit diversen Spezialbeiträgen gewürdigt.