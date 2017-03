"In aller Freundschaft" um drei Staffeln verlängert

Die Krankenhaus-Soap ist einer der Quotenrenner beim MDR. Da verwundert es nicht, dass der Rundfunkrat des Senders sein OK für weitere Staffeln "In aller Freundschaft" gegeben hat.



Für Nachschub ist gesorgt. Gleich drei neue Staffeln, sprich 126 neue Folgen, "In aller Freundschaft" hat der MDR-Rundfunkrat abgesegnet. Die Menge mag ein wenig überraschen, jedoch kann sich das Erste auf kaum ein andere Serie so verlassen wie auf die wöchentliche Krankenhaus-Soap.