In den Straßen Berlins - Telekom zeigt 5G-Netz in Aktion

Premiere für die fünfte Mobilfunk-Generation - in Berlin hat die Deutsche Telekom per Augmented-Reality-Brillen, im wahrsten Sinne des Wortes, anschaulich vor Augen geführt, was 5G so alles können wird.



Premiere für die fünfte Mobilfunk-Generation: Über vier Funkzellen hat die Deutsche Telekom am Donnerstag in Berlin live demonstriert, wie ultra-hochauflösende Videodaten über den neuen Standard 5G auf ein einzelnes mobiles Gerät ohne merkliche Verzögerung gelangen.



Die Antennen seien die ersten in Europa, die live und in realer Umgebung über den neuen Standard funken, betonte das Unternehmen. Dabei werden Übertragungsraten von zwei Gigabit pro Sekunde erreicht. "Statt im Labor zeigen wir hier in Berlin 5G live mitten in der Stadt", sagte Telekom-Managerin Claudia Nemat.