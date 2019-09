In neuer ARD-Talkshow wird doch nicht geraucht

Innerhalb der neuen ARD-Reihe Talk am Dienstag startet jetzt die RBB-Talkshow "Hier spricht Berlin". Erst hieß es, es dürfe bei der Show auch geraucht werden. Jetzt bleibt die Sendung doch rauchfrei.



Erst sollten die Gäste rauchen dürfen, jetzt wird es in der neuen ARD-Talkshow "Hier spricht Berlin" doch keinen Qualm im Studio geben. Der Nichtraucherschutzverein Pro Rauchfrei hat vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) eine Zusage bekommen, dass das Rauchen nicht erlaubt wird. Der Sender bestätigte das.