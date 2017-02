In neuer ZDFneo-Show zählt nicht nur der erste Eindruck

"Bist Du 50.000 Euro wert?" nennt sich das neue Format, in dem das ZDFneo am Samstag versucht, einen Menschen nicht nur nach dem ersten Eindruck zu beurteilen.



Nur der erste Eindruck zählt, heißt es oft. Das ZDFneo möchte mit "Bist du 50.000 Euro wert?" neue Wege gehen. Sechs Kandidaten treten in der Show gegeneinander an und haben dabei ein Ziel: 50.000 Euro zu gewinnen. Wer gewinnt, entscheidet eine fünfköpfige Jury auf rein subjektiver Basis. Der Eindruck zählt und erst nach und nach geben die Kandidaten ein paar wenige Infos von sich Preis: ihren Namen, welchen Job sie haben, so sie leben oder welchen Hobbys sie nachgehen.