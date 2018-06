"Incredibles 2" startet erfolgreich trotz Gesundheitsrisiko

So erfolgreich wie bei keinem Animationsfilm zuvor ist das Startwochenende für "Incredibles 2" verlaufen. Allerdings kann der Film nicht von jedem angesehen werden. Disney sieht ein Gesundheitsrisiko und warnt deshalb Kinobetreiber.



Rekord an den nordamerikanischen Kinokassen: "Incredibles 2" hat an seinem ersten Wochenende 180 Millionen Dollar (155 Millionen Euro) eingespielt – mehr als jeder andere Animationsfilm zuvor. Die Produktion von Disney und Pixar legte damit sogar den achtbesten Start der Filmgeschichte hin, wie der "Hollywood Reporter" berichtete.