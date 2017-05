"Indy 500" am Sonntag live bei Sport1 US

Diesen Sonntag stehen wieder die ruhmreichen 500 Meilen in der IndyCar Series vom Indianapolis Motor Speedway an. Übertragen werden sie von Sport1 US.



Sein Debüt im Rennen feiert der Formel-1-Fahrer Fernando Alonso, wofür er sogar den Großen Preis von Monaco ausfallen lässt. Im Qualifying erreichte er den fünften Platz. Meldungen zu diesem Thema

Von der Pole Position startet der Neuseeländer Scott Dixon, der mit 373,632 Kilometern pro Stunde die schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit im Rennen seit über 20 Jahren knackte. Der amtierende Indy-Champion und Gesamtführende Simon Pagenaud startet von Platz 23.



Bevor am Sonntag um 17.30 Uhr der Livekommentar zum "101st Running of the Indianapolis 500" startet, stimmt Sport1 US auf das Rennen ab 13.35 Uhr mit Wiederholungen der Höhepunkte des Jubiläums im Vorjahr ein. Am darauffolgenden Mittwoch werden um 18.05 Uhr nochmal die Highlights des anstehenden Wettkampfs gezeigt.

