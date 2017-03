Ines Pohl wird Chefredakteurin der Deutschen Welle

Die Redaktion der Deutschen Welle bekommt eine neue Chefin: Ines Pohl wird dabei Nachfolgerin des seit 1977 amtierenden Alexander Kudascheff.



In der Chefetage der Deutschen Welle gibt es einen Wechsel, berichtet der Auslandssender. Ines Pohl wird die neue Chefredakteurin und folgt damit auf Alexander Kudascheff, der seit 1977 diesen Posten inne hatte. Zuvor war er als Leiter des Studios der Deutschen Welle in Brüssel tätig.