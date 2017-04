Infokanal Bayern beendet DAB-Plus-Testbetrieb

Wie die Arbeitsgemeinschaft Emergency Warning Functionality mitteilte, wurde der Testbetrieb des Infokanals Bayern Mitte April erfolgreich beendet.



Der Infokanal Bayern ist ein Projekt, was der Vorbereitung eines EWF (Emergency Warning Functionality) Kanals in Bayern dient. Aufgrund des technischen Potentials von DAB Plus sollte getestet werden, wie gut es sich für diesen Verwendungszweck eignen würde. Ende März betonte Bayerns Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann auf einer Fachtagung in München, wie hoch die Relevanz von DAB Plus auch für den Katastrophenschutz sei. So können die etablierte und bewährte Warnung über das Radio weiter genutzt werden, um künftig die Bevölkerung im Bedarfsfall auf dem Infokanal Bayern zu informieren.