Informationsinteresse der Öffentlichkeit wichtiger als Hausrecht

Heimliche Aufnahmen im Öko-Hühnerstall, um Missstände in der Massenproduktion bei Bioerzeugnissen aufzuzeigen? Dagegen hatte sich der Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof GmbH erfolgreich juristisch gewehrt. Der BGH sieht es aber anders.



Ungenehmigte Filmaufnahmen sind zulässig, wenn sie Missstände von erheblichem öffentlichen Interesse offenlegen. Das entschied am Dienstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Damit darf der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) Bilder von erbärmlichen Zuständen in Öko-Hühnerställen weiter verwenden - obwohl die darin angeprangerten Unternehmen nicht gegen Vorschriften verstoßen hatten.