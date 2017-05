Infrastrukturexperte: "Analog-TV war gestern"

Mit Unitymedia schaltet in Deutschland der erste Kabelnetzbetreiber in Kürze analoges Fernsehen komplett ab. Was bedeutet das für die Kunden des Netzbetreibers?



Dem digitalen Fernsehen gehört in Deutschland ganz die Zukunft. Das hat sich mittlerweile auch bei Kabelnetzbetreibern herumgesprochen. Analog ganz abschalten will derzeit aber nur Unitymedia, welche die Netze in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg verantworten.



"Warum hat es so lange gedauert bis die ersten Regionen in Deutschland den kompletten Analogausstieg wagen?", fragt der frühere CEO der Kabel Deutschland, Dr. Hans-Ullrich Wenge mit Blick auf die deutschen Kabelnetzbetreiber und hat in seiner Kolumne in der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER auch die Antwort parat: "Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss man feststellen, dass die Kabelnetzbetreiber an der Beibehaltung der analogen Verbreitungsstruktur lange Zeit weit mehr verdienen konnten, als seinerzeit bei einem plötzlichen Umstieg auf digitale Technik. Zudem war es ohne Zusatzbox und ohne neuen Fernseher für die Kunden möglich, schon rund 40 Programme im seinerzeit normalen Standard (SD) zu schauen."