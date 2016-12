Innenministerium will Bundesamt für Fake News schaffen

Im US-Wahlkampf haben auch Fake News in sozialen Netzwerken wie Facebook mitgemischt. Angesichts der Bundestagswahl im kommenden Jahr will Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hierzulande ein Abwehrzentrum für Falschmeldungen schaffen.



Im US-Wahlkampf sollen Falschmeldungen, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, zum Wahlsieg von Donald Trump als US-Präsident beigetragen haben. In Deutschland stehen im nächsten Herbst Bundestagswahlen an, deshalb will man hierzulande nun gegen sogenannte Fake News mächtig aufrüsten. Wie der "Spiegel" am Freitag berichtet, will das Innenministerium ein Abwehrzentrum gegen Falschmeldungen schaffen.