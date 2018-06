Innenministerium will mehr Befugnisse zum Messenger-Ausspähen

Das Bundesinnenministerium hält eine Ausweitung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden bei Online-Durchsuchungen und zur Überwachung von Messengerdiensten für überfällig.



Staatssekretär Hans-Georg Engelke sagte am Dienstag bei einem "Kongress für wehrhafte Demokratie" in Berlin: "Es kann nicht sein, dass wir immer tauber und blinder werden." Das Ministerium rechnet allerdings gesellschaftlich und politisch mit Gegenwind.