Insight TV: UHD-Reise mit Drohnen-Piloten

Der 4K-UHD-Sender nimmt seine Zuschauer mit in die Welt der Drohnen. In einer sechs-teiligen Serie geht Insight TV mit den besten Drohnen-Piloten in die Luft.



Am 31. Januar hebt Insight TV ab. Der 4K-UHD-Sender zeigt in sechs Teilen die Welt der Drohnen-Piloten. Die Serie präsentiert die Superlativen einer noch als Nische gehandelten Trendsportart, kündigt der Kanal an.