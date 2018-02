Insight TV neu im digitalen Kabelnetz bei wilhelm.tel

Bei dem Kabelnetzbetreiber wilhelm.tel ist ab sofort auch der Kanal "Insight TV" im Angebot. Dort wird ein bunter Mix aus Sport, Lifestyle und Entertainment präsentiert.



Das Kabelnetz von wilhelm.tel bekommt Senderzuwachs. Insight TV wird im Basis-Free-Tarif des Anbieters empfangbar sein. Dies teilte der Sender am gestrigen Montag mit.