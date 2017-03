Insolvenz der Atomsparte als Befreiungsschlag für Toshiba?

Mit der milliardenschweren Übernahme des US-Atomkonzerns Westinghouse wollte Toshiba Gewinne einfahren. Doch massive Probleme sorgten für große Finanzprobleme beim japanischen Konzern. Die nun verkündete Insolvenz von Westinghouse soll ein Befreiungsschlag werden.



Nun ist es offiziell: Die US-Atomsparte des kriselnden japanischen Technologiekonzerns Toshiba beantragt Insolvenz. Westinghouse Electric Company (WEC) sowie Firmen der Unternehmensgruppe hätten sich zu diesem Schritt entschlossen, teilte Toshiba am Mittwoch mit. Massive Probleme bei der US-Atomsparte hatten ein gewaltiges Loch in die Bilanz von Toshiba gerissen.