Insolvenzverfahren um KirchMedia vor dem Ende

Nach mehr als 16 Jahren steuert das Insolvenzverfahren um den Medienkonzern KirchMedia auf sein Ende zu.



Die Gläubiger hätten ihre letzte Auszahlung erhalten, sagte ein Sprecher des Insolvenzverwalters Michael Jaffé am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet. Leo Kirchs Unternehmen war einst die Speerspitze der deutschen TV-Industrie, ehe das Imperium 2002 pleiteging.