"Inspector Barnaby" ermittelt bald in neuen Fällen

Fans von "Inspector Barnaby" können sich freuen. Im Januar ermittelt der Inspector wieder in der fiktiven englischen Grafschaft Midsomer. Das ZDF zeigt vier neue Folgen in deutscher Erstausstrahlung.



Ab dem 7. Januar können die Zuschauer den Ermittlungen wie gewohnt ab 22 Uhr im ZDF folgen. Bei den vier neuen Begebenheiten handelt es sich um Episoden aus der 18. und 19. Staffel des britischen Krimi-Dauerbrenners.