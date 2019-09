Instagram: Tagesschau überschreitet 1-Million-Marke

Auf Instagram hat die "Tagesschau" mittlerweile mehr als eine Million Follower. Damit zählt die ARD-Nachrichtenredaktion zu den stärksten deutschen Anbietern von aktuellen Informationsinhalten in dem sozialen Netzwerk.



Die "Tagesschau" ist seit knapp vier Jahren mit einem Account bei Instagram vertreten. In dieser Zeit wurden mehr als 5.200 Beiträge gepostet. Verantwortlich dafür ist ein Social-Media-Team in Hamburg, welches auf eine Mischung aus Fotos, Videos und Stories setzt.