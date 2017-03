Instagram führt ortsbasierte Sticker ein

Bei Instagram Stories ist es jetzt auch möglich sogenannte Geosticker zu platzieren. Dadurch wird die Funktion des Online-Dienstes Snapchat immer ähnlicher.



Instagram wertet seine Story-Funktion weiter auf. Die eigenen Geschichten lassen sich nun mit Geostickern von bestimmten Orten aufhübschen, berichtet das Technikportal "Techchrunch.com". Vorerst sind nur Sticker von vielbesuchten Locations in Großstädten verfügbar.