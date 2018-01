Intel-Chef verspricht nach Chip-Schwachstelle Transparenz

Intel ließ die Öffentlichkeit lange im Dunkeln bezüglich der Sicherheitsschwachstellen seiner Chips. Das führte zu einem weltweiten Aufschrei. Der bewegt Intel nun zum Umdenken bezüglich seiner Unternehmenskommunikation.



Nach der Kritik im Zusammenhang mit der jahrelangen Schwachstelle in Computer-Chips hat Intel-Chef Brian Krzanich mehr Transparenz zugesagt. Intel werde häufig über die Verbreitung der nötigen Software-Updates und ihre Wirkung auf die Leistung der Computer veröffentlichen, schrieb Krzanich in einem am Donnerstag veröffentlichten offenen Brief. Außerdem versicherte er, dass der Chipkonzern verantwortungsvoll über neu entdeckte Schwachstellen informieren werde.