Intelligente Mobilfunknetze ermöglichen mobiles VR-Erlebnis

Ericsson präsentiert auf dem heute stattfindenden IEEE 5G Summit in Dresden eine Technologie, die eine effiziente mobile Virtual-Reality-Anwendung (VR) ermöglicht.



Hierbei wird durch Eye-Tracking-Sensoren in der VR-Brille und eine Verarbeitung dieser Daten in einem intelligenten 5G-Netz nur der Sichtfokus hochauflösend in Echtzeit übertragen, während das umliegende Bildmaterial in der Cloud des Kernnetzes heruntergerechnet wird.