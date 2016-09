Interesse an Smart Homes in Deutschland steigt weiter an

Fast zwei Drittel der Deutschen wünschen sich ein Smart Home. Das geht aus einer neuen Umfrage hervor, die die Zukunftsaussichten der intelligenten Zuhause unter die Lupe nimmt.



Eine repräsentative Studie, "Wohneigentum und Baufinanzierung", des Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) ergab, dass der Wunsch nach einem Smart Home in Deutschland größer ist, als das zunächst den Anschein erwecken mag. Im Auftrag der PSD Bank Nord wurden im April 2016 1.000 Deutsche ab 18 Jahren befragt. Von denen gaben 65 Prozent an, sich ein Smart Home zu wünschen, also ein Zuhause, in dem Haus und Technik so vernetzt sind, dass sich möglichst viele Funktionen unter anderem per App steuern lassen.