International Open: Golfbälle fliegen live bei Sport1

In Pulheim treffen noch diese Woche Golfstars aus der ganzen Welt aufeinander. Grund dafür sind die BMW International Open. Sport1 zeigt das Golf-Event live und in Highlights.



Die 30. Auflage der BMW International Open findet ab Donnerstag (21. Juni) auf Gut Lärchenhof in Pulheim bei Köln statt. Golf-Fans müssen aber nicht ins Ruhrgebiet reisen, um dabei zu sein. Sport1 berichtet im Free-TV, im Livestream auf sport1.de sowie via Facebook live.