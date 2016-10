Internationales Einspielergebnis: Disney bricht Rekorde

Mit den neuesten Box-Office-Hits bricht der Unterhaltungskonzern Disney alle Rekorde und verzeichnet für das Jahr 2016 seinen größten Erfolg an den internationalen Kinokassen.



Disney hat seine Einnahmen an den internationalen Kinokassen aus dem vergangenen Jahr übertroffen. Am Sonntag knackte das Unternehmen die 3,566 Milliarden-Dollar-Marke. Im vergangenen Jahr lag der damalige Rekord bei 3,565 Milliarden US-Dollar. Maßgeblich zu dem Erfolg beigetragen haben "The First Avenger: Civil War", "Zoomania" und "Das Dschungelbuch" mit jeweils 1,15 Milliarden Dollar, 1,02 Milliarden Dollar und 602,3 Millionen Dollar. Der nächste Kassenschlager "Findet Dorie" läuft in den USA zwar bereits eine Weile, ist aber international in vielen Kinos erst vor kurzem angelaufen.