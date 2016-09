Internet: 10 Millionen Deutsche mit Anbieter unzufrieden

Wie zufrieden sind die Nutzer mit ihren Internetanschlüssen? Die Zahl der unzufriedenen Kunden ist alarmierend groß, wie eine aktuelle Umfrage zeigt.



Ganze 22 Prozent der deutschen Kunden - und damit über zehn Millionen Bürger - sind unzufrieden mit ihrem Telefon-, Internet- oder Hosting-Anbieter. Das ergab eine Studie, die von Forsa im Auftrag von Strato durchgeführt wurde.

Die Qualität des Dienstes wurde in 59 Prozent der Fälle beanstandet, das Preis-Leistungs-Verhältnis in 55 Prozent der Fälle. Die Kompetenz des Kundenservice war bei 27 Prozent der Beschwerden ein Thema, die Erreichbarkeit des Kundenservice bei 23 Prozent. In Sachen Werbeversprechen trauen 55 Prozent der Befragten den Anbietern nicht. Die oftmals komplizierte Kündigung eines Vertrags wäre in den Augen von 93 Prozent der Befragten am einfachsten online zu erledigen.



"Die Studienergebnisse sollten alle Anbieter der ITK-Branche wachrütteln", so Strato-CEO Dr. Christian Böing. "Es kann nicht sein, dass wir unzufriedene Kunden mit langen Prozessen von der Kündigung abhalten. Die Anbieter müssen fairer werden und Prozesse einfacher gestalten, damit Kunden zufriedener sind", so der Geschäftsführer des Webhosters, der unter anderem schon für 1und1 und Vodafone tätig war.